Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin dün havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın ulaşım ve askeri sanayisine enerji sağlayan sistemleri vurduklarını belirten Konaşenkov, "Saldırılar hedeflerine ulaştı. Belirlenen bütün nesneler vuruldu." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılar sonucunda NATO ülkeleri tarafından tedarik edilen silahlar dahil muharebe bölgelerine yönelik silah ve mühimmat nakliyesinin kesintiye uğradığını kaydeden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun askeri teçhizatının onarımı ve restorasyonu için kullandığı tesislerin de çalışmasının durakladığını dile getirdi.

Yujno-Donetsk ve Zaporijya yönünde Rus "Doğu" birliğinin yeni avantajlı bölgeleri ele geçirerek taarruzlarını sürdürdüğünü söyleyen Konaşenkov, Ugledar yerleşim birimindeki Ukrayna birliklerine saldırı yapıldığını ve kayba uğratıldığını aktardı.

Rus hava savunma sistemlerinin Ugledar yerleşim birimi yakınında Ukrayna ordusuna ait Su-25 model savaş uçağını düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 380 uçak, 204 helikopter, 2 bin 967 İHA, 402 hava savunma füze sistemi, 7 bin 644 tank ve zırhlı araç, 991 çok namlulu roketatar, 3 bin 932 obüs ve havan topu, 8 bin 191 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.