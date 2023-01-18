Kathimerini gazetesinin haberine göre, savcılık kararı ile polis, başkent Atina'nın Glifada bölgesinde bir şüpheliye ait evde arama yaptı.

Arama yapılan evin sahibinin, Yunanistan'da yasa dışı dinlemelerin yapıldığı casus yazılım programı Predator'un ticaretiyle uğraşan bir firmanın ortakları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Evde bulunan bilgisayar ve harici hard disk gibi dijital eşyalar, polis tarafından incelemeye alındı.

Yunan polisi daha önce de dinleme skandalına ilişkin olarak bazı ev ve iş yerlerinde arama yapmıştı.

Yunanistan'da dinleme skandalı, Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

​​​​​​​Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.