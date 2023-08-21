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Dünya
TRT Haber 21.08.2023 18:57

Yunanistan'da devam eden yangın Türk köylerine sıçradı

Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki orman yangını üç gündür söndürülemiyor. Yangın, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı köylere de sıçradı. 24 saat içinde 13 yerleşim yeri tahliye edildi.

Yunanistan'da devam eden yangın Türk köylerine sıçradı

Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Atina'nın kuzeybatısındaki Viotia ilinde tarımsal ormancılık arazisinde yangın çıktı.

Yangın, çoğunlukla Türklerin yaşadığı Büyük Müsellim, Çepelli, Susurköy, Narlıköy ve Kozlardere köylerine sıçradı. Yerleşim birimleri tahliye edildi.

Bir köy için verilen tahliye emrinin ardından, hayvanlarını kurtarmak için ağıla koşan bir kişi hayatını kaybetti.

Rodop ilinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına 3 uçak da destek oluyor.

Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Meriç'te de orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor.

Dedeağaç kentinde çıkan orman yangını da üç gündür söndürülemiyor.

Çalışmalara katılan biri gönüllü 8 kişi solunum sıkıntısı ve hafif yaralanma gibi nedenlerle hastaneye kaldırıldı, 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acil durum ilan edildi

Üç gündür devam eden yangında dokuz ev ve bir kilise yandı. Tarım alanları küle dönerken hayvancılık ve arıcılık yapılan bölgeler de yangından ağır hasar aldı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede, 24 saat içinde 13 yerleşim birimi boşaltıldı.

Bölgede acil durum ilan edildi. 

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