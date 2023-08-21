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Dünya
AA 21.08.2023 17:36

Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor

Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçilecek.

Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
[Fotograf: AFP]

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verilen 50 bölgeden 4'ünde kırmızı alarm durumuna geçileceğini açıkladı.

Bu duruma geçilmesinde sıcaklıklardaki artışın göz önünde bulundurulmasının etkili olduğunu söyleyen Fransız Bakan, söz konusu kararın Rhone, Drome, Ardeche ve Haute-Loire bölgelerini kapsadığını belirtti.

Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.

Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

Fransız hükümeti de Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.

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