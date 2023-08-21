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Dünya
AA 21.08.2023 18:05

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Belarus’taki ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri gerektiğini duyurdu.

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli

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