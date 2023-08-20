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Dünya
AA 20.08.2023 22:51

Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü.

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar verdi.

Bölgedeki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi

Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi

Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

Edirne Valiliği bugün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

İpsala Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle kapatıldı
İpsala Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle kapatıldı

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti.

Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

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Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
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