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Dünya
AA 20.08.2023 14:10

Belçika'da bir kişinin polisin açtığı ateşle ölmesinin ardından küçük çaplı olaylar çıktı

Belçika'nın Liege kentinde "Dur" ihtarına uymayan kişinin polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine küçük çaplı olaylar çıktı.

Belçika'da bir kişinin polisin açtığı ateşle ölmesinin ardından küçük çaplı olaylar çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

31 yaşındaki Domenico adlı kişinin 18 Ağustos Cuma akşam saatlerinde ATV tipi aracıyla hız yaptığı sırada "Dur" ihtarına uymayarak kaçması nedeniyle polisin açtığı ateşle ölmesi, hafta sonu protestolara yol açtı.

Liege'in Oupeye semtindeki olayın ardından bir grup, yaşananlara tepki göstermek amacıyla sokağa çıktı.

Küçük bir grup, dün gece çöp konteynerlerini ateşe verdi, otobüs duraklarının camlarını indirdi, polise havai fişek fırlattı.

Sabah saatlerine doğru sükunet sağlandı, 32 kişi gözaltına alındı.

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