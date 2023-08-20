Kanada'da yangınlar sürüyor: 36 bin kişi için tahliye çağrısı

Kanada’nın British Columbia eyaletinde devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

Yangınların yayıldığı West Kelowna şehrinde tahliyelerin başladığını belirten Eyalet Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Maise yaptığı açıklamada, “Durum son derece hareketli ve sayılar sürekli değişiyor” ifadesini kullanarak “Şu anda tahliye edilen 30 bin kişiye ek olarak 36 bin kişi için daha tahliye alarmı verildi” dedi.

Kamloops İtfaiye Merkezi İtfaiye Müdür Yardımcısı Jerrad Schroeder ise, havanın hala kritik derecede kuru olduğunu belirterek, “Önümüzde zor günler var” şeklinde konuştu.

Kanada’da, British Columbia eyaletinde dün orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Öte yandan ülkede orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü bir başka bölge olan Kuzeybatı Toprakları’nda ise alevlerin yaklaştığı başkent Yellowknife’ın yüzde 95’i boşaltılmış, kalanların da mümkün olan en kısa sürede şehri terk etmesi istenmişti.

Ülke genelinde 14 milyon hektarlık alan kül oldu

Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 45 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 660’ı kontrolden çıkarken, 229’u ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 383 yangın ile British Columbia, 236 ile Kuzeybatı Toprakları, 142 ile Yukon’da devam ediyor.

Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 798 orman yangını çıkarken, 14 milyon hektarlık alan kül oldu.