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Dünya
AA 20.08.2023 00:30

İngiliz polisinin tarihi eser operasyonunda 2 milyon sterlinlik vazo ele geçirildi

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 2019'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir müzeden çalınan ve değeri 3,5 milyon sterlini bulan 3 eserden 2 milyon sterlinlik 15. yüzyıldan kalma tarihi vazonun Londra'da ele geçirildiğini, 3 kişinin bu kapsamda yürütülen davada suçlu bulunduğunu açıkladı.

İngiliz polisinin tarihi eser operasyonunda 2 milyon sterlinlik vazo ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019'da Cenevre'deki Uzak Doğu Sanatı Müzesi'nden çalınan üç eserden Çin'deki Ming hanedanı dönemine ait porselen vazo için 2021 yılında Londra'da operasyon düzenlendi.

Vazonun nerede olduğuyla ilgili çalışma 2020'de fiyat belirleme talebiyle bir müzayede evine e-posta gelmesiyle başladı. Vazonun çalınan eser olduğunu anlayan müzayede evi, Londra polisiyle temasa geçti.

2 milyon sterlinlik vazoyu 450 bin sterline satmak isterken yakalandılar

E-postanın gönderildiği adresi tespit eden İngiliz polisi, burada yaşayan David Lamming'e alıcı gibi yaklaşarak vazoya teklif verdi.

Londra'daki bir otelde satış için buluşan sivil polisler, 450 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon lira) karşılığında vazoyu Mbaki Nkhwa'dan teslim alırken, Nkhwa ile kendisini arabasıyla otele getiren Kaine Wright gözaltına alındı.

British Museum'dan çalınan eserler eBay'de satılıyor
British Museum'dan çalınan eserler eBay'de satılıyor

Daha sonra gözaltına alınan Lamming'in de hem Nkhwa hem de Wright'la sürekli görüştüğün anlaşıldığı belirtildi.

Vazonun 2021'de İsviçre'ye teslim edildiği vurgulanan açıklamada, tutuklanan üç ismin dün Londra'daki Southwark mahkemesindeki duruşmada çalıntı tarihi eserleri satma suçuyla hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu vazonun gerçek değerinin 2 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon lira) olduğu da kaydedildi.

Polis, operasyonun ve yargılama sürecinin 4 yıldır İsviçreli kurumlarla ortaklaşa yürütüldüğünü de vurguladı.

Kayıp üçüncü eseri ihbar edene 10 bin sterlin ödül

Polis, 2019'da Cenevre'deki müzeden kaybolan 3 eserden birinin yine 2019'da Hong Kong'da bir müzayedede 80 bin sterline (yaklaşık 3 milyon lira) satıldığını ancak daha sonra müzeye iade edildiğini belirterek, henüz bulunamayan üçüncü kase için de vatandaşlardan destek istedi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, kasenin bulunmasına yardım eden ihbarcılara 10 bin sterlin (Yaklaşık 345 bin lira) ödül verileceğini de duyurdu.

Cenevre'deki Uzak Doğu Sanatı Müzesi'nden 2019'da çalınan üç eserin toplam değerinin 3,5 milyon sterlin (yaklaşık 120 milyon lira) olduğu açıklanmıştı.

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