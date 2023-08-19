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Dünya
AA 19.08.2023 23:53

Çin'den Fransa'ya, AB ile ilişkilerinde "öncü rol oynaması" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde ekonomik güvenlik kaygılarının arttığı, "riskleri azaltma" yaklaşımının öne çıktığı bir dönemde, Fransa'ya ilişkilerde öncü rol oynaması çağrısında bulundu.

Çin'den Fransa'ya, AB ile ilişkilerinde "öncü rol oynaması" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefon görüşmesinde, Çin'in, Fransa ile işbirliğini derinleştirmeyi ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmayı istediğini belirtti.

Çin'in, AB'yi "çok kutuplu dünyada önemli bir kutup" olarak gördüğünü ve Fransa'nın AB'nin stratejik özerkliğe bağlı kalması fikrini desteklediğini vurgulayan Vang, Paris'in AB ile ilişkilerinde "öncü rol" oynamasını beklediklerini ifade etti.

Vang, 2024'ün, Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü olacağına dikkati çekerek, bu vesileyle Çin'in tüm alanlarda ve düzeylerde etkileşimleri yeniden başlatarak salgının yol açtığı kayıpları telafi etmeye, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni seviyeye çıkarmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Fransız Bakan Colonna da Fransa'nın Çin ile dostluğa önem verdiğini, çok sayıda alanda pratik işbirliğini derinleştirmeyi, karşılıklı faydaya ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı ikili ilişkileri inşa etmeyi istediğini aktardı.

Fransa'nın, Çin-AB ilişkilerinin daha fazla gelişerek uluslararası barışa ve istikrara katkı sağlamasını arzuladığının altını çizen Colonna, Fransa ve Avrupa'nın "stratejik özerkliğe bağlı kalacağını", "küresel çözülmeye karşı çıkacağını" ve "ekonomik bağların koparılmasını, sanayi ve tedarik zincirlerinin bozulmasını kabul etmeyeceğini" kaydetti.

Colonna, Fransa ve Avrupa'nın, "çok kutuplu, dengeli ve barışçı bir dünyayı inşa etmeyi umduğunu" vurguladı.

Pekin yönetimi, AB içinde Çin ile ekonomik bağımlılıktan kaynaklanabilecek risklere ilişkin endişelerin arttığı ve ekonomik güvenlik stratejisinin belirlenmeye başladığı bir dönemde, "Avrupa'nın stratejik özerkliğini" savunan Fransa'yı Birlik içinde en önemli müttefiki olarak görüyor.

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