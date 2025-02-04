Yunanistan'da deprem alarmı

Yunanistan'ın Santorini adası sürekli sallanıyor. Bir haftadır devam eden depremler ada halkını kaygılandırdı.

Sarsıntıların öncesinde duyulan uğultular da korku yaratıyor. Uzmanlar "depremler uzun bir süre daha devam edebilir" diyor.

Yabancı işçiler ve turistler feribotlarla Santorini'den ayrılmaya başladı. Uçak seferleri de artırıldı.

Acil durum komitesi toplandı

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'in liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Hem Santorini'de hem de çevre adalarda alınacak önlemler değerlendirildi.

Santorini'deki stadyumda çadırlar kuruldu. Yunan polisi ve itfaiyesi teyakkuz halinde.

Afet müdahale ekipleri hazır bekletiliyor. Adada çok sayıda doktor da görevlendirildi.

Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan bilgi edinmeye çağırdı. "Paniğe yol açabilecek asılsız haberlerin yayılmasından kaçının" denildi.

Vatandaşların kapalı alanlarda toplanmamaları ve metruk binalara yaklaşmamaları tavsiye edildi.

Şiddetli bir deprem durumunda büyük miktarda suyun binalarda hasarı büyütebileceğine de dikkat çekildi.

Özellikle otel sahiplerinden havuzları boşaltmaları istendi.