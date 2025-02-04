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Dünya
AA 04.02.2025 00:39

ABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor

ABD yönetiminin, İsrail'e 500 kilogramlık bombaların da olduğu toplam 1 milyar dolarlık yeni silah satışına Kongrenin onay vermesi için bildirimde bulunduğu duyuruldu.

ABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi, İsrail'e yeni silah satışına hazırlanıyor.

Habere göre Trump yönetimi, İsrail'e değeri 700 milyon doları bulan 4 bin 700 adet 500 kilogramlık bomba ile değeri 300 milyon doları bulan zırhlı buldozer satışına onay vermesi için Kongredeki ilk komite liderlerine çağrıda bulundu.

1 milyar dolarlık yeni satışın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile de görüşeceği Washington ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan Netanyahu'nun görüşmede, yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni silah satışının onaylanması konusunda Trump'ın desteğini isteyeceği iddiası da ABD medyasına yansıdı.

Daha önce Joe Biden yönetimin son günlerinde gündeme gelen İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışına bazı Demokrat isimler yeşil ışık yakmamış ve süreç ilerlemeden Biden görevi Trump'a devretmişti.

Trump, görevinin ilk günlerinde, Biden yönetimi döneminde sevkiyatı askıya alınan 1 tonluk bombaların İsrail'e gönderilmesinin önündeki engelleri kaldırmıştı.

ABD yönetimi yabancı bir ülkeye silah satışı yapmak istediğinde ilgili yasalar gereği ABD Kongresine bildirimde bulunuyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin söz konusu satışa onay vermesinin ardından eğer Kongrede belli bir süre içinde itiraz gelmezse satış gerçekleşiyor.

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