Yunanistan'da çiftçiler, yol kapatma eylemlerine devam ediyor

Çiftçiler, 6 Şubat'ta düzenledikleri toplantıda protestoları sürdürme kararı alarak, iki gündür ülke genelinde kapattıkları yollarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bazı yollarda ateş yakan çiftçiler ile polisler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Göstericilerden gazetecilere açıklama yapan bir kişi, "Son 30 yılda hiçbir şey değişmedi. Maalesef hükümetin duyarsız olduğunu ve vaatlerin bizim taleplerimizden çok uzak olduğunu görüyorum." dedi.

Talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten çiftçi, hükümetin şu ana kadar bir planının olmamasının da üzücü olduğunu söyledi.

Çiftçiler, haftaya başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.