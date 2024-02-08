Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 15:31

Yunanistan'da çiftçiler, yol kapatma eylemlerine devam ediyor

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında Atina-Selanik yolunu kapatarak araç trafiğini durdurdu.

Yunanistan'da çiftçiler, yol kapatma eylemlerine devam ediyor
[Temsili fotoğraf: AA]

Çiftçiler, 6 Şubat'ta düzenledikleri toplantıda protestoları sürdürme kararı alarak, iki gündür ülke genelinde kapattıkları yollarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bazı yollarda ateş yakan çiftçiler ile polisler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Göstericilerden gazetecilere açıklama yapan bir kişi, "Son 30 yılda hiçbir şey değişmedi. Maalesef hükümetin duyarsız olduğunu ve vaatlerin bizim taleplerimizden çok uzak olduğunu görüyorum." dedi.

Talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten çiftçi, hükümetin şu ana kadar bir planının olmamasının da üzücü olduğunu söyledi.

Çiftçiler, haftaya başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Nasır Hastanesi'nin 48 saatten kısa sürede elektriği kesilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:46
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
17:32
Nükleer füzyondan elde edilen enerjide yeni dünya rekoru kırıldı
17:46
İzmir'de scooter kazası: İki kardeşten biri hayatını kaybetti
17:37
Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz
17:35
BM: Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesi taleplerimizin yarısı reddedildi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ