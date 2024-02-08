Nasır Hastanesi'nin 48 saatten kısa sürede elektriği kesilecek

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması ve hedef alması neticesinde Nasır Hastanesinde tıbbi ve insani felaketin yaşandığını belirtti.

Kudra, 300 sağlık çalışanı, 450 yaralı ve hastaneye sığınan 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

İsrail'in hastanede bir sağlık görevlisini vurduğunu kaydeden Kudra, "İsrail işgal güçleri tarafından sürekli hedef alınan hastanede ameliyathanede görevli bir hemşire göğsünden vurularak ağır yaralandı." ifadelerini kullandı.

Hastanede elektrik kesintilerinin yaşanmaya başladığını belirten Kudra, yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin 48 saatten kısa bir süre sonra duracağını kaydetti.

Kudra, ayrıca hastanede ciddi şekilde anestezi ve yoğun bakım ilaçları ile cerrahi malzeme sıkıntısı yaşandığını vurguladı.

"İsrail güçleri hastanedeki su depolarını hedef alıyor"

İsrail güçlerinin, kuşatma uygulayarak ambulansların hareketini, yaralıların ve hastaların Nasır Hastanesine ulaşımını engellediğine dikkati çeken Kudra, şöyle devam etti:

"Nasır Hastanesi, tıbbi ve tıbbi olmayan atıkların hastane bölümleri ile avluda birikmesi ve İsrail işgal güçlerinin bu atıkların çıkarılmasını engellemesi nedeniyle ciddi sağlık tehdidine maruz kalıyor."

Kudra, İsrail güçlerinin hastanedeki su depolarını hedef alarak zarar verdiğini ve depoların şu ana kadar tamir edilmediğini aktardı.

Hastaneler İsrail kuşatması altında

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılaya bağlı El-Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerde daha önce de yaptığı gibi uzun süreli kuşatmanın ardından hastaneye baskın düzenleyip tahrip etmesinden, sağlık çalışanları ile saldırılardan kaçıp hastaneye sığınan yerinden edilmiş Filistinlileri alıkoymasından endişe ediliyor.

İsrail ordusu, daha önce Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere uyguladığı kuşatmaların ardından baskınlar düzenlemiş, hastanedeki Filistinlileri bilinmeyen yerlere götürerek alıkoymuştu.

Alıkonulan Filistinliler, serbest bırakıldıktan sonra İsrail güçleri tarafından işkenceye uğradıklarını belirtmişti.

İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları neticesinde 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Yerinden edilen Filistinliler, hastanelerde, barınma merkezlerinde, saldırılardan kaçarak güvenli bölge arayışıyla yollarda İsrail ordusunun hedefi oluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.