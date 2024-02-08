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Dünya
AA 08.02.2024 15:50

Biden'dan yeni gaf: Merkel'i 2017'de ölen Kohl ile karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırdı.

Biden'dan yeni gaf: Merkel'i 2017'de ölen Kohl ile karıştırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Politico'nun haberine göre, Manhattan'daki kampanya etkinliğine katılan ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak Kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını hatırlattı.

Merkel ile anısını anlatacakken gaf yaparak Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Helmut Kohl ile karıştıran Biden, "Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda da Macron'u Mitterrand ile karıştırmıştı

Biden, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.

Biden, seçim konuşmasında Macron'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı
Biden, seçim konuşmasında Macron'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını "Macron" şeklinde düzeltmişti.

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