Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 14:08

AB, üyelerinden "Rusya'ya yasak ürün sevkiyatını önlemelerini" talep etti

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerden, "yaptırımlar kapsamında Rusya'ya girişi yasaklanmış ürünlerin gönderimine engel olmalarını" istedi.

AB, üyelerinden "Rusya'ya yasak ürün sevkiyatını önlemelerini" talep etti
[Fotograf: Reuters]

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, üye ülkelere yaptırımlardaki yasal boşlukların giderilmesini talep eden bir mektup gönderdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness imzalı mektupta, AB ülkelerinin Rusya'ya yasa dışı mal akışına acilen müdahale etmesi talep edildi.

Mektupta, AB üyesi bütün ülkelerin yasak ürün gönderimini önlemek konusunda acil, ortak ve kararlı bir şekilde harekete geçmesinin önemine dikkat çekildi.

Mal sevkiyatını önlemek üzere alınan önlemlerin nisan ayı ortasına kadar değerlendirileceği ifade edilen mektuba göre, şirketlerin yaptırımlardan ne şekilde kaçındıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler yakın zamanda paylaşılacak.

Mektupta, AB'nin yaptırıma tabi ürünlerinin önce dış ülkelere gönderildiği ardından Rusya'ya yeniden ihraç edildiği veya yasak ürün gönderiminin AB dışında faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin yan kuruluşları aracılığıyla yapıldığı bilgisi verildi.

Rusya'ya giden yasak ürünlerin silah veya mühimmat olmadığına işaret edilen mektuba göre, bunlar, askeri amaçlarla kullanılabilecek ürün ve teknolojiler.

Öte yandan, Komisyon, yaptırımların üye ülkelerin sorumluluğundan alınması ve katı biçimde uygulanması için yeni kurum oluşturulması fikri üzerinde de çalışıyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

AB, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat tarihine kadar 13. yaptırım paketini hazırlamaya çalışıyor. Bu paketin de mevcut yaptırımların aşılmasını engelleyecek yeni unsurlar içermesi bekleniyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Rusya
Sıradaki Haber
İsrail ordusu Gazze, Deyr Belah ve Han Yunus kentlerinde onlarca Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
14:59
TCG Burgazada Doğu Akdeniz'de göreve başladı
14:49
Merkez Bankası rezervleri 135,4 milyar dolar oldu
14:37
Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci başladı
14:29
Görgün: Türkiye ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretebilir durumda
14:29
Fotokapanlar kaçak avcıları da izliyor
Türkiye'nin en kalabalık köyü 'Bostanbükü' 79 ilçeyi geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık köyü 'Bostanbükü' 79 ilçeyi geride bıraktı
FOTO FOKUS
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ