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Dünya
AA 08.02.2024 14:06

İsrail ordusu Gazze, Deyr Belah ve Han Yunus kentlerinde onlarca Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarının 125. gününde, savaş uçakları, topçu birlikleri ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda, onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı.

İsrail ordusu Gazze, Deyr Belah ve Han Yunus kentlerinde onlarca Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze kentindeki er-Rimal ve es-Sabra, ez-Zeytun ve Tel el-Heva mahallelerindeki Filistinlilerin evlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordularına ait topçu birlikleri de Gazze'deki Rimal ve Sabra mahallelerini vurdu.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde ayrıca, İHA saldırıları gerçekleştirilirken Tel el-Heva Mahallesi'nde patlama sesleri duyuldu.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Bu arada saldırılarda öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin ambulanslarla Gazze sokaklarından alınıp hastanelere ulaştırılmasına da müsaade edilmiyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli mahallelerini yoğun ve şiddetli bir şekilde bombalarken, işgal topçuları da şehrin doğu bölgelerine onlarca roket attı.

Öte yandan İsrail güçlerinin saldırılarında Deyr Belah'taki evi hedef alınarak öldürülen Filistin TV çalışanı, gazeteci Nafiz Abdelcevad'ın oğlu da aynı saldırıda yaşamını yitirdi.

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırılarında Refah kentinde 2 evin vurulması sonucu 12 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah bölgesine yönelik saldırılarında da 2 kişinin öldürüldüğü, en az 10 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

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