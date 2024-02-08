Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 13:39

İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü
[Temsili fotoğraf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki evini hedef alması neticesinde Filistin Televizyonunda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 124'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Abdulcevvad'ın ailesine ve Filistinli gazetecilere baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Aliyev: Seçim Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
14:59
TCG Burgazada Doğu Akdeniz'de göreve başladı
14:49
Merkez Bankası rezervleri 135,4 milyar dolar oldu
14:37
Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci başladı
14:29
Görgün: Türkiye ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretebilir durumda
14:29
Fotokapanlar kaçak avcıları da izliyor
Türkiye'nin en kalabalık köyü 'Bostanbükü' 79 ilçeyi geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık köyü 'Bostanbükü' 79 ilçeyi geride bıraktı
FOTO FOKUS
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ