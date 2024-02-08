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Dünya
AA 08.02.2024 14:58

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun dün akşamdan itibaren Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinliler de olduğu belirtildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Damir İnsan Hakları Kuruluşu konuya dair ortak yazılı açıklama yayımladı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerine zarar verdiği ve onları darbettiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 6 bin 920'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.

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