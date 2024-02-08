ABD'den kaçan cinayet zanlısı, Kenya polisinin elinden de kaçtı

The Star gazetesinin haberine göre, ABD'de kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle aranan 41 yaşındaki Kenya kökenli Kelvin Kangethe'nin, cinayetten sonra Boston Logan Havalimanı'ndan Kenya'ya kaçtığı belirlendi.

Kenya'da yakalanarak ABD'ye iade edilmek üzere polis merkezinde tutulan Kangethe, avukatıyla buluşmak için hücresinden çıktıktan sonra kaçarak toplu taşıma aracıyla bölgeyi terk etti.

Firar sonrası, merkezde görevli bir avukat ve 4 polis gözaltına alındı.

Kız arkadaşı Margaret Mbitu'yu ekim ayında havalimanında öldürdüğü ileri sürülen Kangethe, Kenya'ya kaçmış aylar süren kovalamaca sonunda geçen ay yakalanmıştı.