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Dünya
AA 23.10.2024 12:53

Yunanistan'da çiçek hastalığı nedeniyle koyun ve keçilerin taşınmasına yasak geldi

Yunanistan'da küçükbaşlarda görülen çiçek hastalığı vakalarının artması nedeniyle koyun ve keçilerin üreme, besleme, otlatma ve kesim amaçlı nakliyesinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Yunanistan'da çiçek hastalığı nedeniyle koyun ve keçilerin taşınmasına yasak geldi

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Çiaras, başkanlığında düzenlenen çevrim içi toplantıda, hastalığın yayılmasını önlemek üzere bir dizi önlem uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Bakan Çiaras, koyun ve keçilerin herhangi bir nedenle taşınmasının 10 gün süreyle yasaklandığını belirterek, 104 çiftlikte vakaların teyit edilmesinin ardından 17 bin 500 hayvanın itlaf edildiğini kaydetti.

Çiaras, "Ülkemiz, koyun çiçek hastalığı nedeniyle ciddi bir epidemiyolojik tehditle karşı karşıya. Çiçek hastalığı son derece bulaşıcı bir hastalık olup, insan sağlığını tehdit etmemekle birlikte hayvanlar arasında büyük bir yayılma göstermektedir." dedi.

Bakan, alınan karar doğrultusunda, koyun ve keçilerin taşınmasının yasaklanmasının yanı sıra hastalığın yayılma riskini azaltmak amacıyla 3 kilometrelik koruma alanı ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturulacağını söyledi.

Bakanlık, hayvan yetiştiricilerine kaybettikleri her hayvan için 150 ila 500 euro ödeme yapıyor.

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