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Dünya
AA 23.10.2024 12:20

Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma endişesi nedeniyle İran ve Lübnan'a uçuş iptallerinin süresini uzattığı duyuruldu.

Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı
[Fotograf: Reuters]

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket operasyonel nedenlerle gelecek aylarda Tahran ve Beyrut uçuşlarına devam etmeyecek.

Açıklamaya göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantıları 28 Şubat 2025’e, Tahran uçuşları 31 Ocak 2025’e kadar askıya alındı.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzattı.

Bu hafta başında Lufthansa, Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma süresini 10 Kasım'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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