İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı bir yılda iki kat artarak 10 bini geçti

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan ve halen hapishanelerde tutulan Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri, daha sonra serbest bırakılanlar dahil, gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı aktarıldı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana 430 kadın ile 750 çocuğu gözaltına aldı.

Bunlar arasında 129 gazetecinin de bulunduğu ve 58'inin hala gözaltında tutulduğu aktarıldı.

İsrail'in gözaltında tuttuğu 58 gazeteciden kimlikleri doğrulanabilenlerden 6'sının kadın, 29'unun Gazzeli erkek gazeteci olduğu duyuruldu.

7 Ekim sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 392 Filistinli hakkında, hiçbir suçlama ve yargılama olmadan hapishanede tutulmalarını sağlayan, "idari tutukluluk" kararı çıkarıldı ve bunlardan 3 bin 398'i halen cezaevinde tutuluyor.

İsrail ordusunun Filistinlileri gözaltına almak için düzenlediği baskınlarda şiddetli darp, alıkonulanlara ve ailelerine yönelik tehdit, Filistinlilerin evlerinin tahrip edilmesi ve yıkılması, araç, para ve değerli eşyalara el koyma gibi ciddi ihlal ve suçlara imza attığı vurgulandı.

Baskın düzenlenen bölgelerdeki altyapıya ciddi zarar verildiği, gözaltına alınan kişilerin aile üyelerinin rehin alındığı ve alıkonulan Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanıldığı aktarıldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin ve aile üyelerinin İsrail askerlerinin "saha infazlarında" can verdiği aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerden kimlikleri açıklananların sayısının 41 olduğu, bunlarda 39'unun cenazesinin teslim edilmediği duyuruldu.

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettikten sonra cenazesi alıkonulan Filistinlilerin sayısının ise 50 olduğu aktarıldı.

İsrail, Gazze'de en az 4 bin 500 Filistinliyi alıkoydu

Hapishanelerde ve tutuldukları askeri kamplarda çok sayıda Gazzelinin hayatını kaybetmesine rağmen kimliklerinin açıklanmadığına dikkati çekildi. İsrail ordusunun alıkoyduktan sonra öldürdüğü çok sayıda Gazzelinin de bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'dan ayrı olarak Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 4 bin 500 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Gazzeli işçilerin ve tedavi amaçlı burada bulunan Gazzelilerin İsrail ordusunca gözaltına alındığı aktarıldı.

Ekim 2024 itibarıyla İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısı

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının Ekim 2024 itibarıyla, 3 bin 398'i "idari tutuklu" olmak üzere 10 bin 100'den fazla olduğu belirtildi.

İsrail'in "yasa dışı savaşçı" olarak tanımladığı için Gazze'de alıkoyduğu kişilerin sayısının 1618 olduğu ancak bu sayının alıkonulan tüm Gazzelileri kapsamadığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduktan sonra askeri kamplarda tuttuğu Gazzelilerin de varlığına dikkati çekildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan ve kimliği bilinen 94 kadın tutukludan 3'ünün Gazzeli olduğu ve Damun Hapishanesi'nde tutulduğu kaydedildi.

"İdari tutukluluk" kapsamında cezaevinde tutulan Filistinli kadınların sayısının da 29 olduğu aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde 270'ten fazla da Filistinli çocuğun tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim 2023'ten önce, İsrail hapishanelerinde 40'ı kadın, 170'i çocuk ve 1320'si "idari tutuklu" olmak üzere 5 bin 250 Filistinlinin tutulduğu bilgisine yer verildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.