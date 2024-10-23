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Dünya
AA 23.10.2024 12:28

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 3 haftadır ardı ardına hava saldırıları ve sıkı ablukayla gerçekleştirdiği katliamlarla bölgedeki yüz binlerce Filistinliyi göçe zorluyor.

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür devam ediyor

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, kuşatma altına alınan Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışlarını 19. gününde sürdürüyor.

İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı el-Fahura Okulunu boşaltırken, bazı vatandaşların kıyafetlerini çıkararak Endonezya Hastanesi yakında bulunan askerlere doğru yürümelerini istedi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'in kuzeydeki Ez-Zerka bölgesine yönelik saldırıları sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıların ardından 2 sivilin cansız bedeni ile 3 yaralıyı enkaz altından çıkardık." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin saldırıya maruz kalan bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan sivil savunma ekiplerine yönelik ateş açtığını aktaran Basal, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını tamamlamadan bölgeden çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu arada Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin." denildi.

Gazze'deki yerel kaynaklar, kuzeyde kefen bulamayan Filistinlilerin, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını kefensiz toprağa vermek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

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