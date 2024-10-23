Kamboçya'da görülen 3 balığın nesli tükendiği sanılan bir türe ait olduğu belirlendi

CNN'nin haberine göre, Kamboçyalı balıkçılar, Çin, Laos, Tayland, Vietnam ve Kamboçya topraklarından geçen ve biyoçeşitlilik açısından zenginliğiyle bilinen Mekong Nehri'nde 2020 ile 2023 arasında 3 "dev somon sazanı" yakaladı.

ABD'deki Nevada Üniversitesinden bilim insanları, 2005'ten beri görülmeyen bir balık türü olabileceğini düşüncesiyle Kamboçyalıların tuttuğu balıkları satın alarak inceledi.

İnceleme sonucu bilim insanları, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 5 kilogram civarı ağırlığındaki balıkların Mekong havzasında yaklaşık 20 yıldır görülmeyen "Mekong hayaleti" olduğunu belirledi.

Nevada Üniversitesinden görevli olan ve çalışmanın yazarlarından biyolog Zeb Hogan, yaptığı açıklamada, Kamboçyalı balıkçıların, tuttukları balığı daha önce görmediklerini söylediklerini aktardı.

Hogan, bilim insanlarının, uzun süredir nesli tehlike altında olan "Mekong hayaleti"nin yıllarca bir daha görülmemesinden dolayı "tükendiğini" değerlendirdiğini söyledi.

Kendisinin de bu balık türüne en son 2000'lerin başında bir kez rastladığını aktaran Hogan, "Mekong hayaleti"nin bulunduğunu duymayı 20 yıldır beklediğini kaydetti.

Hogan, balığın yeniden görülmesinin bir "umut işareti" olduğunu ve neslinin tükenmesiyle mücadele için çok geç olmadığını vurguladı.

Ağırlığı 30 kilogramı aşabilen "Mekong hayaleti" ismi verilen dev somon sazanı, "mega tatlı su balıkları" arasında yer alıyor.

Araştırma bulguları, "Biological Conservation" dergisinde yayımlandı.