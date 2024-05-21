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Dünya
AA 21.05.2024 15:08

Yunanistan'da batan tekneden kurtulan ancak haklarında dava açılan göçmenler serbest bırakılacak

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında geçen yıl 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen faciasında kurtulan ancak suç örgütü kurma, deniz kazasına neden olma, insan hayatını tehlikeye atma gibi suçlamalarla haklarında açılan dava nedeniyle tutuklu bulunan 9 Mısırlı düzensiz göçmenin, serbest bırakılmasına karar verildi.

Yunanistan'da batan tekneden kurtulan ancak haklarında dava açılan göçmenler serbest bırakılacak
[AA (Arşiv)]

Kalamata Mahkemesi, Haziran 2023'te Mora açıklarında batan göçmen teknesinde bulunan ve faciadan kurtulan 9 Mısırlıya yönelik suçlamaların görüldüğü davanın bugünkü duruşmasında, yetkisizlik kararı verdi.

Olayın uluslararası sularda yaşanmasından dolayı düzensiz göçmenleri savunan avukatların yaptığı "Kalamata Mahkemesinin yetkili olmadığı" yönündeki itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

Karar neticesinde 9 düzensiz göçmenin serbest bırakılması için işlemler başlatıldı.

Suçlamalara maruz kalan düzensiz göçmenlere destek vermek için mahkeme binası önünde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle polis arasında arbede çıktı. Arbedede 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

14 Haziran 2023'te Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Kazada 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan düzensiz göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan, 2'sinin de Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

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