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Dünya
AA 21.05.2024 14:46

DSÖ: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalar 14 binden fazla kişiyi yerinden etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalarda son iki haftada ciddi oranda artış görüldüğünü ve 14 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

DSÖ: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalar 14 binden fazla kişiyi yerinden etti

Habicht, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına internet üzerinden katılarak Ukrayna'daki güncel sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son iki haftada Harkiv'deki çatışmaların ciddi anlamda arttığını hatırlatan Habicht, "Birkaç gün içinde 14 binden fazla kişi yerinden edildi ve yaklaşık 189 bin kişi hala Rusya sınırının 25 kilometre yakınında yaşıyor. Bu insanlar devam eden çatışmalar nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya." dedi.

Habicht, çatışmalarda konutlar ve sivil altyapının ağır hasar gördüğünü vurgulayarak Kiev de dahil Ukrayna genelinde halkın kritik enerji tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle elektrik kesintileri konusunda sorunlar yaşadığını aktardı.

Harkiv'de 19 Mayıs'ta düzenlenen bir füze saldırısında 11 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlatan Habicht, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yılda ortalama 200 ambulansın hasar gördüğünü veya imha edildiğini söyledi.

Habicht, Ukrayna sağlık sistemini bir sonraki kış döneminde işleyebilmesi için hazırlıklar yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Harkiv bölgesinde çatışmalar yoğunlaştı

Son aylarda Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod şehrine yönelik füze saldırıları düzenlemeye başlamış, saldırılarda siviller hayatını kaybetmişti. Rusya, Kiev yönetimini "barbarca füze saldırısı düzenlemekle" suçlayarak Belgorod'a saldırıların arkasında Batı'nın da bulunduğunu savunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde güvenli bir tampon bölge kuracaklarını belirterek halihazırda Harkiv'i ele geçirme planları olmadığını söylemişti.

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