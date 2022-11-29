Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 07:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da art arda depremler
Yunanistan açıklarında 4,7 ve 4,2 büyüklüğünde arka arkaya deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan kıyılarında saat 7.32'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 4,61 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD, yaklaşık bir saat sonra aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
[Harita: deprem.afad.gov.tr]
Etiketler: Deprem Yunanistan
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