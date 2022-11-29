Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan kıyılarında saat 7.32'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 4,61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD, yaklaşık bir saat sonra aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

[Harita: deprem.afad.gov.tr]



