Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Emmer beldesinde işgal güçlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan bir Filistin vatandaşı hayatını kaybetti.

Filistin Kızılay örgütü daha önce, El Halil yakınlarında yaşanan çatışmada yaralanan 22 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildiğini açıklamıştı. Yaralananlardan 9'unun gerçek mermiyle, 5'inin plastik mermiyle isabet aldığı ve 8 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği bilgisi verildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Beyt Emmer beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusuna bağlı askerler ile bunlara engel olmaya çalışan onlarca Filistinli arasında çatışmalar yaşandı. Baskına taşlarla engel olmaya çalışan Filistinli gençlere İsrail ordusu, gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdi, göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Halil kenti yakınlarındaki ana yol üzerinde bulunan Beyt Emmer beldesi girişine askeri bir kule kurmak isteyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.