Rusya ve ABD arasında 2010 yılında imzalanan ve 2011 yılında yürürlüğe giren Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uygulanması ve denetimiyle ilgili Mısır’ın başkenti Kahire'de 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan denetim toplantısı ertelendi.

Geçen yıl uzatılan ve 2026 yılına kadar yürürlükte olacak olan anlaşmaya ilişkin denetim toplantısının neden ertelendiği ise belirtilmedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov daha önce yaptığı açıklamada, bu ay Rusya ve ABD arasında Yeni START çerçevesinde denetimlerin yeniden başlaması amacıyla müzakerelerin gerçekleşeceğini söylemişti.

Ağustos ayında ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Rusya taraflarının anlaşma çerçevesinde denetimlerle ilgili bir dizi sorunların çözüldüğünü belirtmişti.