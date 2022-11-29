Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 07:04Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Musk: Apple, Twitter'ı tehdit etti
Twitter'ı satın alan Elon Musk, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini öne sürdü.
Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, Apple'ın, Twitter'ın uygulamasını sanal mağaza App Store'dan kaldırmakla tehditte bulunduğunu ifade etti.
Musk, bunun gerekçesinin ise söylenmediğini belirtti.
Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
Apple'ın, "müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayımlaması" konusunda anket başlatan Musk ayrıca, bu şirketin, App Store üzerinden her şeyi yüzde 30 oranında vergilendirdiğini vurguladı.
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