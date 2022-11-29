Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, Apple'ın, Twitter'ın uygulamasını sanal mağaza App Store'dan kaldırmakla tehditte bulunduğunu ifade etti.

Musk, bunun gerekçesinin ise söylenmediğini belirtti.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Apple'ın, "müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayımlaması" konusunda anket başlatan Musk ayrıca, bu şirketin, App Store üzerinden her şeyi yüzde 30 oranında vergilendirdiğini vurguladı.