Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından kullanılmak üzere bir uyduyu daha yörüngeye fırlattı.

Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketi ile fırlatılan "Cosmos-2564" isimli uydunun başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülen zamanda uzay aracı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin kontrolüne girdi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, en son 2 Kasım'da Plesetsk Uzay Üssü'nden yine bir askeri uydu fırlatmıştı.