Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 07:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya askeri uydu fırlattı
[Fotograf: İHA]
Rusya Savunma Bakanlığı, ordu tarafından kullanılacak olan "Cosmos-2564" uydusunu Pletesk Uzay Üssü'nden fırlattı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından kullanılmak üzere bir uyduyu daha yörüngeye fırlattı.
Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketi ile fırlatılan "Cosmos-2564" isimli uydunun başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği duyuruldu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülen zamanda uzay aracı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin kontrolüne girdi." ifadeleri kullanıldı.
Rusya, en son 2 Kasım'da Plesetsk Uzay Üssü'nden yine bir askeri uydu fırlatmıştı.
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