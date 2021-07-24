Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 05:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Heraklion kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Heraklion kentinde saat 05.07'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Yunanistan AFAD
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