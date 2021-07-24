Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 05:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de çöken binadaki arama çalışmaları sonlandırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'nin Miami şehrinde bir ay önce çöken binanın enkazında arama çalışmalarına son verildi. Yetkililer, 97 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, bir kişiye ise ulaşılamadığını açıkladı.
Miami itfaiye ve kurtarma birimi,binanın enkazında arama çalışmalarına son verdiğini duyurdu.
97 kişinin hayatını kaybettiği olayda bir kişi hala kayıp. Polis, enkaz yığınından geriye kalanlar ve kişisel eşyaları incelemeyi sürdürecek.
Miami'nin Surfside bölgesindeki 12 katlı 40 yıllık binanın bir bölümü 24 Haziran'da aniden çökmüştü.
Bölge yetkililerinin 2018 yılında, bina yönetimini büyük yapısal hasar bulunduğu konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı.
Etiketler: ABD
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