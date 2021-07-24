Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre sahil güvenlik birimleri, 20-23 Temmuz tarihlerinde 368 düzensiz göçmeni kurtardı.

Afrika'dan gelerek Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, kullandıkları 22 şişme bot, 30 tekne ve 5 şişme deniz simidi ile tehlikeli anlar yaşadı.

Fas kıyılarından kurtarılan düzensiz göçmenler, ilk yardımın ardından gerekli prosedürlerin uygulanması için ilgili makamlara teslim edildi.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor, bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.