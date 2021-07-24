ABD eski başkanı Trump'ın milyarder arkadaşı Tom Barrack, 2 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri adına kayıt dışı lobi faaliyeti yapmak suçlamasıyla Los Angeles'ta tutuklandı.

Barrack, cezaevine sevk edilmeden savcılar ile anlaşarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Anlaşma çerçevesinde, 5 milyon dolar nakit güvence bedeli ödeyerek 250 milyon dolar teminat gösterdi.

İddianameye göre Barrack, Trump’ın dış politikasını Birleşik Arap Emirlikleri lehine etkileme ve kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanıyor.

Bunu yaparken hükümet yetkilileri ile Amerikan medyasını kullandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gizli bilgiler de paylaştığı belirtiliyor.