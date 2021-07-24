Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 03:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tom Barrack, 250 milyon dolar teminat göstererek serbest kaldı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
ABD'de Birleşik Arap Emirlikleri adına kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Tom Barrack için olağanüstü bir kefalet miktarı belirlendi. Savcılar ile anlaşan Barrack, 5 milyon doları nakit vererek 250 milyon dolar teminat karşılığı tutuksuz yargılan
ABD eski başkanı Trump'ın milyarder arkadaşı Tom Barrack, 2 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri adına kayıt dışı lobi faaliyeti yapmak suçlamasıyla Los Angeles'ta tutuklandı.
Barrack, cezaevine sevk edilmeden savcılar ile anlaşarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Anlaşma çerçevesinde, 5 milyon dolar nakit güvence bedeli ödeyerek 250 milyon dolar teminat gösterdi.
İddianameye göre Barrack, Trump’ın dış politikasını Birleşik Arap Emirlikleri lehine etkileme ve kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanıyor.
Bunu yaparken hükümet yetkilileri ile Amerikan medyasını kullandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gizli bilgiler de paylaştığı belirtiliyor.
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