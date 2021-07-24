Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildi.
Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Etiketler: Deprem
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