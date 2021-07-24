Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildi.

Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.