Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ terör örgütü mensubu Edirne'de yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği
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