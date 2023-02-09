klim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi için acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

İçinde 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı olarak hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadır bulunan insani yardım malzemelerine İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ve Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da bizzat eşlik edecek.

Türk yetkililer, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde AB Komisyonu ile koordineli bir şekilde gönderilen insani yardım için AEGEAN Havayolları Türkiye'ye 5 uçuş gerçekleştirecek.

Yunanistan, biri pazartesi, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kurtarma ekibi göndermişti.