Erken genel seçimlerde Yunanistan'ın yeni Başbakanı olan Kiriakos Miçotakis, ülke siyasetinde iz bırakan isimlerden eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu. Miçotakis'in kız kardeşi Theodora “Dora” Bakoyannis’in eski Dışişleri Bakanı ve Atina Belediye Başkanı olması ve yeğeni Kostas Bakoyannis'in son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmesi, aileye "hanedanlık" eleştirilerinin yöneltilmesine sebep oluyor.

Ancak Yunanistan’da böyle hatırlanan sadece Miçotakis ailesi değil.

Tarih, Papandreu ve Karamanlis aileleri için de yapılan benzer yorumlarla dolu.

Miçotakis kimdir?

2015’ten beri iktidarda olan radikal sol SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras’ı geçen hafta deviren ve yemin ederek göreve başlayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 1968 doğumlu.

(Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve selefi Aleksis Çipras)

Polonya kökenli Mareva Grabovski ile evli olan Miçotakis, 3 çocuk babası.

Miçotakis, Harvard Üniversitesi mezunu, Stanford Üniversitesinde de eğitim gördü ve yüksek öğreniminden sonra önemli finans şirketlerinde görev aldı.

2004 ve 2007 seçimlerinde ise başkent Atina'dan milletvekili seçildi.

(Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis)

Antonis Samaras hükümeti döneminde, ekonomik krizin etkilerinin fazlaca hissedildiği 2013-2015'te İdari Reform Bakanlığı yapan Miçotakis, bu dönem 15 bin memurun işten çıkarılması ve başka görevlere atanması sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.

(Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis)

Ocak 2016’da Yeni Demokrasi (ND) partisinin Genel Başkanı seçilen Miçotakis ismi, 2008'de Alman Siemens şirketiyle rüşvet ve yolsuzluk skandalında da geçti.

Babası, Türkiye’den yardım istedi

Miçotakis ailesinin Türkiye ile ilgili ise dikkat çekici bağları var. Askeri darbe sonrası kurulan, 1967-1974 Albaylar Cuntası yönetimi sırasında baba Miçotakis, dönemin Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımıyla Türkiye üzerinden Paris'e sürgüne, Karamanlis’in yanına gitti.

(İhsan Sabri Çağlayangil)

Çağlayangil, Cumhurbaşkanlığına vekalet ederken, Ankara'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyordu. Miçotakis de Dışişleri Bakanı sıfatıyla o toplantıdaydı. Çağlayangil'den özel bir görüşme talep etti. Çağlayangil o görüşmenin detaylarını, “Anılarım”da şöyle yazmıştı:

"Cunta idaresi yeni kurulurken bir gün telefonla İzmir’den aradılar. Mitsotakis’di. Kayıkla adaların birinden kaçmış. Fransa’ya, Karamanlis’in yanına gitmek istiyordu. Arzularını yerine getirdim. Fransa’ya gidişini sağladım.

Cumhurbaşkanlığına vekalet ederken, kendisi Yunan Dışişleri Bakanı’ydı. NATO’nun öbür üyelerinin bakanlarıyla Çankaya’da onlar için düzenlenen bir resepsiyona gelmişti. Kalabalıkta beni bir kenara çekti.

- Sizinle görüşmek istiyorum. Bana zaman ayırabilir misiniz dedi.

On beş nazırın hiçbiriyle özel görüşme yapmadığını, gizlice inconito olarak evime sabah erken gelirse kahvaltı yapacağımızı söyledim. Öyle yaptı. Gizli geldi. Aramızdaki sorunları görüştü.

Mitsotakis her şeyden evvel bir Yunanlı gibi düşünür. Fakat bize karşı peşin bir değer hükmü, kötü bir niyeti yoktur. Pipincllis’in dediği gibi (bir Yunanlıyla bir Türk ne ölçüde yaklaşabilirse) kendisiyle öyle dost olduk. Aramızdaki sorunlar için gerçekçi bir konuşmacıdır."

(Konstantinos Miçotakis)

O dönem İhsan Sabri Çağlayangil'in özel kalem müdürü olan Tanju Ülgen’in yakınları, Miçotakis’in iltica talebinin Çağlayangil tarafından tereddütsüz kabul edildiğini aktarıyor.

Şimdi Yunanistan Başbakanı olan, ailesinin en küçük oğlu Kiriakos Miçotakis, işte bu kaçış sırasında daha 3 aylıktı.

(Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis)

Ablası, yeğeni de siyasetçi

1974’te cunta devrilince, Miçotakis ailesi de ülkelerine döndü.

Ülkenin en güçlü siyasi ailelerinden biri olmaları da bu süreçte başladı.

(Konstantinos Miçotakis)

Miçotakis’in babası 1990-1993 yıllarında Başbakanlık yaptı.

(Dora Bakoyannis)

Ablası Dora Bakoyannis, Atina Belediye Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, yeğeni Kostas Bakoyannis ise Atina Belediye Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. Kostas Bakoyannis bu göreve 1 Eylül 2019’da geldi.

(Kostas Bakoyannis)

(Dora Bakoyannis)

Dora Bakoyannis görevi süresince Türkiye’de de sık sık mesai yaptı. Örneğin, 2010 yılında Marmaray’ın temel atma töreninde bulundu.

Karamanlis ailesi

Yunanistan siyasetinde Miçotakis'ler gibi etkili görevler alan başka köklü aileler de var.

Onlardan biri de Karamanlis ailesi.

(Konstantin Karamanlis)

Bir süre Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Konstantin Karamanlis, 1967-1974 cunta döneminden sonra ülkesine döndü.

Muhafazakar Konstantin Karamanlis, merkez sağ partisi Yeni Demokrasi'nin kurucusu ve ülkede 4 dönem (1955-58, 1958-61, 1961-63, 1974-80) Başbakanlık yaptı.

Karamanlis ayrıca 1980-85 ve 1990-95 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

(Konstantin Karamanlis)

1967’de yarıda kesilen Avrupa yolunu yeniden açtı. Yani Yunanistan’ı Avrupa Birliği’ne (AB) taşıyan isim. Üyelik müzakereleri 1975’te yeniden başladı.

(Kostas Karamanlis)

Karamanlis’in yeğeni Kostas Karamanlis de 2004-2009 yılları arasında Başbakanlık yaptı.

(Dora Bakoyannis ve Kostas Karamanlis)

Papandreu’ların ilginç öyküsü

Yunanistan’ın bir başka nüfuzlu ailesi ise Papandreu’lar. Ülke, sosyalist Yorgo Papandreu, baba Andreas ve dede Yorgo Papandreu'nun iktidarlarını da gördü.

1888 doğumlu dede Yorgo Papandreu, 3 dönem (1944-45, 1963 ve 1964-65) Yunanistan Başbakanlığı yaptı. Bir dönem sürgün ve hapis hayatı yaşayan Papandreu, askeri darbeyle devrildi, ev hapsine alındı.

En büyük oğlu Andreas Papandreu ise, 2 dönem (1981-89, 1993-96) Başbakan oldu. Askeri darbeden sonra tutuklanan Andreas Papandreu’nun ülkesini terk etmesine izin verildi.

(Andreas Papandreu)

Askeri cunta yönetiminin ardından 1974’te PASOK’u (Panhelenik Sosyalist Hareket) kurarak 1981’de iktidara taşıdı ve Yunanistan'ın ilk sosyalist Başbakanı oldu.

1996 yılında hayatını kaybeden Andreas Papandreu, 1990-93 yılları arasındaki 3 yıllık dönem dışında 1981-1996 yıllarında ülkeyi aralıksız yönetti.

(Yorgo Papandreu)

52 doğumlu torun Yorgo Papandreu da babasının isteğiyle siyasete girdi. 1999’da Dışişleri Bakanı oldu. Türkiye’nin AB’ye üye olması yönünde tavır sergiledi ve o dönem Türk Dışişleri olan İsmail Cem ile diyalog kurdu.

(Yorgo Papandreu ve İsmail Cem)

(Yorgo Papandreu ve İsmail Cem)

İsmail Cem’in vefatından sonra da cenaze törenine katılarak mezarına toprak atan isimlerdendi.

2004’te PASOK’un başına seçildi.

2009’daki seçimlerde Başbakan oldu.

2011’de istifa etti.

2006'dan beri de Sosyalist Enternasyonal Başkanlığını yürütüyor.

Kaynak: TRT Haber, "Anılarım"; İhsan Sabri Çağlayangil, AA ve Getty