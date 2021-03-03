Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan sallanmaya devam ediyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yunanistan'ın Larisa kenti depremlerle sarsılıyor. 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 5 ve 4,2 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye saati ile 21.24'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 34,05 kilometre derinlikte kaydedildi.
Bu depremin ardından, yine Larissa'da saat 21.49'da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Bu deprem de 4,73 kilometre derinlikte oluştu.
Deprem, Çanakkale yakınlarından da hissedildi.
Yunanistan'da öğle saatlerinde de en büyüğü 6,2 olmak üzere çok sayıda sarsıntı meydana gelmişti.
Etiketler: Deprem Son Dakika Yunanistan
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