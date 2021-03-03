Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye saati ile 21.24'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 34,05 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bu depremin ardından, yine Larissa'da saat 21.49'da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Bu deprem de 4,73 kilometre derinlikte oluştu.

Deprem, Çanakkale yakınlarından da hissedildi.

Yunanistan'da öğle saatlerinde de en büyüğü 6,2 olmak üzere çok sayıda sarsıntı meydana gelmişti.