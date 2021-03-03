UNICEF tarafından temin edilen 820 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, Hartum Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) eylül sonuna kadar yaklaşık 3 milyon 400 bin doz, toplamda ise 8 milyon 400 bin doz aşıyı Sudan'a göndermesi bekleniyor.

"En riskli gruplardan aşılama başlayacak"

Sağlık Bakanı Ömer en-Necib, 820 bin dozluk ilk parti aşının uygulanmasına sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar başta olmak üzere en riskli gruplardan başlanacağını söyledi.

Bölgede ilk Sudan'a aşı ulaştı

Necib, en kısa sürede ülke genelinde uygulanmaya başlanacak aşının ücretsiz olacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde COVAX aşılarının teslimatının yapıldığı ilk ülkenin Sudan olduğu vurgulandı.

Ülkede bugüne kadar 28 bin 545 kişi COVID-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 1895'e yükseldi, 23 bin 84 kişi ise iyileşti.