ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Irak'taki el-Esed Hava Üssüne bugün yapılan roketli saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Sözleşmeli personel siper alırken kalp krizi geçirdi"

Üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir Amerikan askerinin zarar görmediğini kaydeden Sözcü, "Bir ABD'li sivil sözleşmeli personel siper alırken kalp krizi geçirdi ve maalesef kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti" dedi.

Kirby, Irak güvenlik güçlerinin bölgede olduğunu ve olaya yönelik inceleme yaptığını belirtti.

Üsteki roket, top ve havan önleme sistemlerinin devreye girdiğine dikkati çeken Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in saldırı konusunda bilgilendirildiğini aktardı.

ABD üslerine yapılan saldırılar

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge ise 22 Şubat'ta roketli saldırılara maruz kalmıştı.

ABD ordusu ise 26 Şubat'ta İran destekli milislere ait Suriye-Irak sırının Suriye tarafındaki bulunan bir tesise hava saldırısı düzenlemiş ve 1 İran destekli milisi öldürmüştü.