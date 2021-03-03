AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'daki barışçıl gösterilere ordunun ve güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak müdahale ettiği ve silahsız sivillerin ve sağlık görevlilerinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Myanmar'da uluslararası hukukun ihlal edildiğini, yüzlerce kişinin gözaltına alındığını aktaran Borrell, medyaya yönelik baskının da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Borrell, "Myanmar'da hesap verilebilirlik ve demokrasiye dönüş şarttır" dedi.

Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler sürüyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı bugün düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Protestoculardan bazılarına keskin nişancıların ateş ettiği öne sürülmüş, yaşamını yitirenlerden birinin 14 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu açıklanmıştı.

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.