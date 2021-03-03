Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 19:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fransa: Nisan ayının ortalarında normalleşme başlayabilir
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Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkenin koronavirüs nedeniyle kritik bir dönemde olduğunun altını çizerek, nisan ayının ortalarında normalleşme sürecinin başlayabileceğini duyurdu.
Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik planlamaların yapıldığını açıkladı.
Normalleşmede nisan ortalarını işaret eden Attal, şunları söyledi:
"Yine zor günlerle karşı karşıya kalacağız, doğru, ancak aylar sonra ilk defa daha normal yaşam koşullarına dönüş yaklaşıyor. Bunun Nisan ortasından itibaren gerçekleşmesini umuyoruz. Buna hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakında ülkenin temkinli şekilde yeniden açılması için önerilerimizi sunmamızı istedi."
Etiketler: Fransa Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Emmanuel Macron
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