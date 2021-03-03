Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik planlamaların yapıldığını açıkladı.

Normalleşmede nisan ortalarını işaret eden Attal, şunları söyledi:

"Yine zor günlerle karşı karşıya kalacağız, doğru, ancak aylar sonra ilk defa daha normal yaşam koşullarına dönüş yaklaşıyor. Bunun Nisan ortasından itibaren gerçekleşmesini umuyoruz. Buna hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakında ülkenin temkinli şekilde yeniden açılması için önerilerimizi sunmamızı istedi."