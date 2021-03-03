Saldırı sırasında üs bölgesinde sirenlerin çaldı, tedbirler artırıldı.

Roketlerin Ramadi'nin kuzeyindeki Heet ilçesinin batısında yer alan El-Dulab bölgesinde, bir araç üzerine yerleştirilen füze bataryasından atıldığı, saldırıdan sonra aracın terk edildiği açıklandı.

Henüz can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

En önemli üslerden biri

Ayn El-Esed üssü, Bağdat'ın 110 km batısındaki El Bağdadi şehrinde bulunuyor ve Irak'ta ABD güçlerine ev sahipliği yapan en önemli askeri üslerden biri olma özelliğini taşıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.