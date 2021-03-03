Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Irak'ta, ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
[Grafik: TRT Haber]
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendi.
Saldırı sırasında üs bölgesinde sirenlerin çaldı, tedbirler artırıldı.
Roketlerin Ramadi'nin kuzeyindeki Heet ilçesinin batısında yer alan El-Dulab bölgesinde, bir araç üzerine yerleştirilen füze bataryasından atıldığı, saldırıdan sonra aracın terk edildiği açıklandı.
Henüz can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.
En önemli üslerden biri
Ayn El-Esed üssü, Bağdat'ın 110 km batısındaki El Bağdadi şehrinde bulunuyor ve Irak'ta ABD güçlerine ev sahipliği yapan en önemli askeri üslerden biri olma özelliğini taşıyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Etiketler: ABD Irak Son Dakika
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