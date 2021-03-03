Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Pfizer-BioNTech'in aşılarının ardından bu iki firmanın da COVID-19 aşılarının onaylandığını açıkladı. Abdullah, "Aşıların etkililiği ve güvenliğine dair ek bilgi sağlamaları durumunda tam onay verilecektir" dedi.

Nur Hişam Abdullah, Rus ilaç firmasının ürettiği Sputnik V aşısının da onaylanmak üzere incelemelerinin sürdüğünü vurguladı.

Aşılamalar 24 Şubat'ta başladı

Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programı kapsamında Malezya'da 24 Şubat'ta başlayan COVID-19 aşılamaları, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin aşılanmasıyla sürüyor.

Nisan-ağustos aylarını kapsayan ikinci aşamada 60 yaş üstü kişilerin yanı sıra kronik hastalar ve engellilerin dahil olduğu 9,4 milyon kişi aşılanacak.

Üçüncü aşamada ise mayıs ila Şubat 2022'de 18 yaş üstü gruptaki 13,7 milyon kişiye COVID-19 aşısı yapılacak.

Hedef yüzde 70 bağışıklık

Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBIO ve Sputnik V'den toplam 66,7 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya hükümeti, ülkede yüzde 70 bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

Kitlesel aşılamaların başlamasıyla birlikte, ülkede kurulan 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.