Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'de başkent yakınlarına yerleştirilen patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Cezayir'de başkentin yakınlarında terör örgütü tarafından yerleştirilen bir bomba tespit edilerek imha edildi.
Savunma Bakanlığı, Cezayir ordusunun başkentin güneyinde tespit edilen bombayı dün imha ettiğini açıkladı.
Açıklamada, başkentin 90 kilometre batısındaki Tipaza Dağlarında bir terör örgütüne mensup 3 kişinin yakalandığı ve sonrasında yapılan araştırmanın sonucunda bombanın tespit edildiği belirtildi.
Terör eylemi planlanıyordu
Tespit edilen bombanın el yapımı patlayıcı olduğu ve başkentte terör eyleminin planlandığı vurgulandı.
Açıklamada saldırı hazırlığındaki terör örgütüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde El-Kaide başta olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.
Etiketler: Terör Saldırısı
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