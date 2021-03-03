Savunma Bakanlığı, Cezayir ordusunun başkentin güneyinde tespit edilen bombayı dün imha ettiğini açıkladı.

Açıklamada, başkentin 90 kilometre batısındaki Tipaza Dağlarında bir terör örgütüne mensup 3 kişinin yakalandığı ve sonrasında yapılan araştırmanın sonucunda bombanın tespit edildiği belirtildi.

Terör eylemi planlanıyordu

Tespit edilen bombanın el yapımı patlayıcı olduğu ve başkentte terör eyleminin planlandığı vurgulandı.

Açıklamada saldırı hazırlığındaki terör örgütüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde El-Kaide başta olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.