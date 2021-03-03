Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 6,2'lik deprem Türkiye saati ile 13.16'da, 3,08 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bu depremin ardından, yine Larissa'da sırasıyla, 4,8, 4,0, 4,8, 4,9 ve 3,9 büyüklüklerinde sarsıntılar yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, ilk depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

Bölgeden henüz can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi.