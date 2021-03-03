Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Yunanistan'da art arda depremler
[Grafik: TRT Haber]
Yunanistan'ın Larissa kentinde, en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 6,2'lik deprem Türkiye saati ile 13.16'da, 3,08 kilometre derinlikte kaydedildi.
Bu depremin ardından, yine Larissa'da sırasıyla, 4,8, 4,0, 4,8, 4,9 ve 3,9 büyüklüklerinde sarsıntılar yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, ilk depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.
Bölgeden henüz can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi.
Etiketler: Deprem Son Dakika Yunanistan
Son Haberler
- 16:59
- 16:51
- 16:38
- 16:31
- 16:59
Sıradaki Haber
İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: 10 gençten 4'ü telefonsuz yaşayamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz