Abdullayeva, 2 Mart 2020'de İtalyan Parlamentosu Temsilciler Meclisi Dışişleri Daimi Komitesinde "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki mutabakatın uygulanma durumu hakkındaki" kararın kabul edilerek her iki tarafı yapıcın olmaya davet edildiğini söyledi.

"İtalya, güven artırıcı önlemleri teşvik ediyor"

İtalyan Parlamentosunun dengeli bir tutum sergilediğini, hükümete, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gelecekteki uzlaşı için koşullar yaratmak üzere güven artırıcı önlemleri teşvik etmek amacıyla iki ülkeyle çalışma talimatı verdiğini belirten Abdullayeva, İtalyan parlamenterlerin taraflardan mayınlı alanların haritalarını vermelerini istemelerinin de önem arz ettiğini vurguladı.

"Hollanda'nın kararı mesnetsiz ve tamamen tek taraflı"

Abdullayeva, 25 Şubat 2020'de Hollanda Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde ise "Azerbaycan tarafından tutuklanan savaş esirlerini serbest bırakma çağrısı" konulu mesnetsiz ve tamamen tek taraflı kararın kabul edildiğini hatırlattı.

Hollandalı parlamenterlerin kararını "ön yargılı" olarak nitelendiren Abdullayeva, "Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, karara karşı çıkarak esirler konusunda her iki tarafa çağrıda bulunulmasını önerse de kararda herhangi bir düzeltme yapılmadı. Bu bir kez daha gösteriyor ki bazı ülkelerin parlamenterleri, kendi ön yargılı tutumlarını bölgede barışı sağlama çabaları da dahil olmak üzere her şeyden üstün görüyor" dedi.